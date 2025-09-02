Letošnji prejemnik Peterlinove nagrade je Zorko Simčič

Letošnji študijski dnevi Draga, ki bodo tokrat že 60. po vrsti, bodo, kot znano, potekali od 12. do 14. septembra. Spored so po prvi predstavitvi na Goriškem, v letošnji evropski prestolnici kulture, danes predstavili še v Ljubljani in tudi razkrili prejemnika Peterlinove nagrade. 14. Peterlinovo nagrado letos prejme slovenski pesnik, pisatelj, dramatik, publicist ter Prešernov nagrajenec Zorko Simčič. Podelili mu jo bodo v nedeljo, 14. septembra, ob 15.30 ob prisotnosti predsednice Slovenije Nataša Pirc Musar.

