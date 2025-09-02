Torek, 02 september 2025
Iskanje
Peterlinova nagrada

Letošnji prejemnik Peterlinove nagrade je Zorko Simčič

Podelili mu jo bodo na študijskih dnevih Draga, ki bodo potekali na Opčinah od 12. do 14. septembra

Spletno uredništvo |
Trst |
1. sep. 2025 | 19:15
    Letošnji prejemnik Peterlinove nagrade je Zorko Simčič
    Zorko Simčič (ARHIV)
Dark Theme

Letošnji študijski dnevi Draga, ki bodo tokrat že 60. po vrsti, bodo, kot znano, potekali od 12. do 14. septembra. Spored so po prvi predstavitvi na Goriškem, v letošnji evropski prestolnici kulture, danes predstavili še v Ljubljani in tudi razkrili prejemnika Peterlinove nagrade. 14. Peterlinovo nagrado letos prejme slovenski pesnik, pisatelj, dramatik, publicist ter Prešernov nagrajenec Zorko Simčič. Podelili mu jo bodo v nedeljo, 14. septembra, ob 15.30 ob prisotnosti predsednice Slovenije Nataša Pirc Musar.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: