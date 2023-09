58. študijski dnevi Draga 2023 v organizaciji Društva slovenskih izobražencev so se danes popoldne pod šotorom v parku Finžgarjevega doma na Opčinah sklenili z razgovorom na temo Desnica in levica danes. Gosta sta bila univerzitetna profesorja Igor Lukšič, sicer bivši predsednik stranke Socialnih demokratov in minister za izobraževanje v levosredinski vladi Boruta Pahorja, in Žiga Turk, ki je bil prav tako minister, v tem primeru v desnosredinskih vladah Janeza Janše. Lukšič je na začetku podal zgodovinski oris pojmov levica-desnica, ki spadata sicer v obdobje francoske revolucije, možno pa ju je zaslediti že v antičnih avtorjih, ki zagovarjajo sredino in pravo mero, ki zagotavljata stabilnost. V novejših obdobjih je bilo to razumljeno kot konflikt kapital-delo, danes pa je potrebno na novo postaviti to politično orientacijo, ki bi lahko bila središče-obrobje, kjer si tisti, ki je na obrobju, želi vključitve v središče. A koncentracija kapitala nas vodi na rob, kultura se kapitalizira, saj je edini kriterij dobiček, tudi današnja predstava svobode je napačna, zato je treba najti način, kako vključiti človeka v svojo zgodbo, je še dejal Lukšič, medtem ko je Turk osnovno razliko o tem, kaj je desnica in kaj levica, obrazložil s trditvijo, da se desnica boji Boga (ni rečeno, da gre za religiozno bitje, gre tudi za spoštovanje tistega, kar je bilo pred nami), levica pa ne. Vendar levica in desnica potrebujeta druga drugo, potrebno je neko ravnotežje med obema, meni Turk: če prevlada levica, dobimo komunizem, nacionalsocializem in neoliberalizem, če pa je levica šibka, pa klerikalizem, stagnacijo, počasen razvoj in pomanjkanje inovacij.

Pred sklepnim srečanjem pa so tudi podelili 12. Peterlinovo nagrado, ki je tokrat šla dolgoletnemu predsedniku DSI in soorganizatorju Drage Sergiju Pahorju, ki je tokrat prvič prisostvoval študijskim dnem v vlogi poslušalca. Njegov naslednik na čelu DSI Martin Brecelj ga je označil za nadaljevalca dela tržaškega kulturnega delavca Jožeta Peterlina na področju promocije vrednot slovenstva, demokracije in krščanstva, sam Pahor pa je dejal, da so v času, ko se v Sloveniji v komunističnem sistemu ni moglo prosto izražati svojih stališč, dajali besedo Slovencem, ki so se hoteli izražati svobodno. Bilo je napeto, a tudi zabavno, je dejal.

Drugače so se dopoldne udeleženci Drage 2023 tudi zbrali pri tradicionalni maši, ki jo je tokrat daroval p. Edvard Kovač.