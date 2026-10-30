Gregorčičev spomenik v Ljudskem vrtu po dveh desetletjih kliče po obnovi

Nekdanja predsednika slovenske konzulte pri Občini Gorica Igor Komel in Damijan Paulin, ki sta bila tudi pobudnika postavitve spomenika Simonu Gregorčiču v goriškem Ljudskem vrtu, sta Občino Gorica pozvala, naj poskrbi za njegovo obnovo in ureditev okolice. Pismo sta ob bližajoči se 20. obletnici postavitve spomenika naslovila na goriškega župana Rodolfa Ziberno in predsednika konzulte Aleša Waltritscha.

Kot opozarjata v dopisu, spomenik že dalj časa potrebuje ustrezno vzdrževanje. Po njunem mnenju bi ga bilo treba temeljito očistiti, delno obnoviti in predvsem osvežiti napise oziroma črke, katerih barva je zbledela. Prav tako bi bilo treba urediti njegovo neposredno okolico.

Spomenik, delo umetnika Silvana Bevčarja, so v Ljudskem vrtu postavili 21. novembra 2006, ob stoti obletnici smrti Goriškega slavčka. Letos bo torej minilo natanko 20 let od njegove postavitve. Komel in Paulin menita, da bi bila obletnica primerna priložnost, da občinska uprava kot lastnica spomenika poskrbi za njegovo ustrezno obnovo.

V pismu opozarjata tudi na širši pomen skrbi za kulturno dediščino. Neurejenost Gregorčičevega spomenika in drugih obeležij v Ljudskem vrtu po njunem mnenju ni v ponos ne občinski upravi ne slovenski konzulti, pa tudi lokalni skupnosti nasploh.

Spomeniki, zgodovinska obeležja in kulturne ustanove so dragocena dediščina narodnostno mešanega goriškega prostora, poudarjata. Skrb za njihovo ohranjanje in negovanje je zato pomemben izraz kulturne ozaveščenosti skupnosti in njenega odnosa do lastne preteklosti in zgodovine. Podpisnika opozarjata, da je zob časa v dveh desetletjih pustil posledice tudi na Gregorčičevem spomeniku. Redno vzdrževanje kulturnih obeležij je po njunem mnenju nujen pogoj za odgovoren odnos do kulturne dediščine ter ohranjanje zgodovinskega spomina in prepoznavnosti avtohtonih kultur na tem območju.

Od Občine Gorica zato pričakujeta, da bo ob letošnji obletnici poskrbela za ustrezno obnovo in ureditev spomenika ter s tem izkazala spoštovanje do pesnika in kulturne dediščine, ki jo obeležje predstavlja. Dopis sta v vednost posredovala tudi Slovenski kulturno-gospodarski zvezi in Svetu slovenskih organizacij.