Libanonskemu gverilcu v Trstu ne bodo sodili

Eden od najbolj bizarnih sodnih postopkov italijanskega sodnega sistema se je danes sklenil, še preden bi se dejansko začel. Tržaško sodišče se je namreč po 40 letih odločilo, da so morebitna kazniva dejanja, ki jih je storil Georges Ibrahim Abdallah leta 1984, zastarala.

Abdallah se je na daljavo znašel na tržaški zatožni klopi kot domnevni organizator tihotapljenja eksploziva češkoslovaškega porekla iz takratne Jugoslavije v Italijo v teroristične namene. Finančni policisti so 6. avgusta 1984 ob zori na Orient Expressu na openski železniški postaji prestregli pošiljko. Mohd El Mansouri - to je ime, ki je bilo navedeno na ponarejenem potnem listu - je bil junija 1985 obsojen na 16 let zapora zaradi tihotapljenja orožja v teroristične namene, med procesom pa so ugotovili, da je bil član libanonske marksistične gverilske enote FARL. Italijansko sodstvo je februarja 1985 zato izdalo priporni nalog za vodjo FARL-a Georgesa Ibrahima Abdallaha. Ta se je takrat že nahajal v francoskih zaporih, sprva zaradi ponarejenih dokumentov, naposled so ga obsodili na dosmrtno zaporno kazen zaradi umorov dveh diplomatov, namestnika vojaškega atašeja Združenih držav Amerike v Franciji Charlesa Raya ter drugega sekretarja na izraelskem veleposlaništvu v Franciji Jakova Barsimantova. FARL, katerega člani so bili Maroniti, je bila številčno bolj skopa enota, zaradi napadov po Franciji in Italiji pa je vseeno postala eden izmed najbolj odmevnih akterjev libanonske državljanske vojne.

