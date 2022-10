Liliana Resinovich je umrla zaradi zadušitve v zaprtem prostoru (kot na primer zadušitev z najlonsko vrečko), na vratu pa ni imela nobenega znaka krvavitve, na truplu ni bilo opaziti znakov nasilja. Smrt naj bi nastopila 48 do 60 ur preden so našli njeno truplo. To izhaja iz poročila strokovnjakov sodne medicine Fulvia Costantinidesa in Fabia Cavalla, ki jima je tržaško državno tožilstvo dalo nalogo, naj določita, kdaj je pokojnica umrla in vzrok smrti. Državno tožilstvo je sporočilo, da sta strokovnjaka poročilo že izročila.

Liliana Resinovich je izginila sredi decembra lani, njeno truplo pa so našli 5. januarja v svetoivanskem parku v Trstu.