»Liliane ni ubil mož, a ve, kdo jo je«

»Ne verjamem, da jo je ubil Sebastiano, on pa zelo dobro ve, kdo jo jo ubil.«Claudio Sterpin ne dvomi.

Tudi po tem, ko je dnevnik Il Piccolo razkril, da je tožilka Ilaria Iozzi črno na belem zapisala, da je nesrečno Liliano Resinovich zadavil njen mož Sebastiano Visintin. 83-letni intimni prijatelj pokojnice, s katero naj bi ob koncu leta 2021 – po njegovem pripovedovanju – načrtovala novo skupno poglavje, ne verjame, da je njen mož morilec. Kot že marsikdaj v preteklosti je to včeraj potrdil v mikrofone tiskovne agencije Ansa. Sebastiano pa po njegovi oceni ve, kdo je kriv za zločin. S svojim molkom skuša očitno nekoga zaščiti.

Preiskovalci, kot znano, menijo drugače. Tožilka Iozzi je do podrobnosti opisala, kako naj bi se 14. decembra 2021 Visintin spravil nad Liliano in jo z brcami, praskami, udarci pretepel ter do smrti zadušil. In to ravno v gozdiču ob Ulici Weiss v Svetoivanskem parku, kjer so 5. januarja 2022 našli njeno truplo. Sterpin pa dvomi tudi v ta potek dogodkov. »Če bi tu ležala samo dva dni in eno noč, bi jo divji prašiči, ki jih tu ne manjka, razkosali,« meni Sterpin, po oceni katerega mož pokojnice tudi točno ve, kjer so tri tedne skrivali njeno truplo.