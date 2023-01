Literatura povezuje

Z branjem literature se spoznava soseda. Tako je bilo slišati na včerajšnji predstavitvi projekta Preberi knjigo, spoznaj slovenskega avtorja, ki promovira slovensko književnost med italijanskimi bralci. Pobudo organizira Italijansko žensko središče CIF na čelu s kulturno delavko Eleno Cerkvenič Grill in v sodelovanju z Marcom Menatom, nekdanjim direktorjem Državne goriške posoške knjižnice, ki sta projekt včeraj predstavila v Novinarskem krožku.

Od prihodnjega tedna do sredine marca bo v knjigarni Ubik v tržaški pasaži Tergesteo potekalo pet srečanj, na katerih bodo kulturni delavci predstavili italijanske prevode del slovenskih avtorjev. Gre za nekakšno nadaljevanje srečanj, ki so jih organizirali lani ob vsedržavnem projektu Il Maggio dei Libri 2022, je na predstavitvi dejala Elena Cerkvenič Grill.

Prvo srečanje bo potekalo že 19. januarja, ko bo Dušan Jelinčič predstavil svoja dela I fantasmi di Trieste, Gli eroi invisibili dell’Everest in Quella soffitta in Cittavecchia. 3. februarja bo senatorka Tatjana Rojc predstavila roman Alojza Rebule v italijanskem prevodu Alessandre Foraus La peonia del Carso. 16. februarja bo na vrsti Miran Košuta, ki bo predstavil svoj italijanski prevod Prešernovih Poezij. 2. marca bosta Walter Chiereghin in Fulvio Senardi predstavila zbornik, ki sta ga uredila, in sicer Boris Pahor, Scrittore senza frontiere. Letošnji niz pa se bo zaključil 16. marca s predstavitvijo zgodovinskega stripa Črni plamen, La fiamma nera, ki sta ga napisala Zoran in Ivan Smiljević, v italijanščino pa ga je prevedla Darja Betocchi. Ob tej priložnosti bodo predstavili tudi projekt Zadruge Primorski dnevnik Spoznavanje zgodovine našega mesta, ki so ga predlagali tržaškim višjim srednjim šolah.