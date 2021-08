Ljubezen do dela v sozvočju z naravo

»Zrak, sonce, voda in ...seveda, krave. To so elementi, ki jih potrebujemo, da ustvarimo kakovosten proizvod,« pravi Dario Zidarič, sirar iz Praprota, ki je v seznam pozabil vključiti ljubezen do dela in domače zemlje. Strasti in dobre volje prav tako ne primanjkuje na kmetiji, ki jo z družino in sodelavci upravlja že veliko let.