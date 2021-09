Ljubezen upodobili od morja do cvetic

Bili so med prvimi, ki so se prijavili na letošnji peti Slofest. Pri Skladu Mitja Čuk lahko namreč marsikaj povejo o ljubezni, letošnji vodilni temi festivala, ki se zanje skriva skoraj povsod. Toliko je imajo v sebi, da je v njihovih likovnih izdelkih stekla marsikam, od morskih globin in rib do metuljev in narave, še na cvetnih listih so se pojavila srca. Umetnine trinajstih gojencev Vzgojno zaposlitvenega centra so na ogled v Tržaškem knjižnem središču, kjer so včeraj dopoldne – skoraj sočasno s programom za šole, ki je potekal na bližnjem Trgu Sv. Antona – odprli razstavo Ljubezen v nas.

V njihovi ustvarjalnosti se odseva edino čustvo, ki nas medsebojno povezuje in vodi tudi iz najhujših težav, zagat in zank življenja, je uvodoma povzela predsednica Zveze slovenskih kulturnih društev Živka Persi. Nad temo so bili navdušeni, je potrdila vzgojiteljica in mentorica likovne delavnice Erica Košuta: »Brez ljubezni ni našega poklica. Ljubezen v našem centru kar razsaja.« Ustvarjalnosti so si dali duška z mešano tehniko, marsikdo se je naloge lotil sam, nekateri izdelki pa so štiriročni ali skupinski. Francesca in Patrick sta ob priložnosti sestavila krajši pesmi, na ljubezensko tematiko seveda. Za Slofest so skupaj pripravili tudi videoposnetek, ki ga bogatijo melodije znane uspešnice We are the world. Na ogled je bodisi v šotoru na Trgu Sv. Antona kot na njihovi strani. Razstava Ljubezen v nas bo v Tržaškem knjižnem središču ostala tudi po koncu Slofesta, potem pa se bo preselila v Bambičevo galerijo na Opčinah.