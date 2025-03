Ljubljana festival vabi na okrog 100 dogodkov

Pred ljubljansko tržaška predstavitev: organizatorji letošnje, že 73. izvedbe Ljubljana festivala so se odločili, da bodo festivalski program prej razgrnili tujemu kot domačemu občinstvu. Pravzaprav je letošnji program že dalj časa dostopen na naslovu ljubljanafestival.si, kjer si je mogoče tudi zagotoviti vstopnice za posamične dogodke. Vseeno pa je bolj organska predstavitev ne samo osrednjih dogodkov, temveč celotnega dogajanja, več kot dobrodošla. Po celovški je bila dan kasneje, včeraj, tako na vrsti tržaška predstavitev. Udeležili so se je direktor in umetniški vodja LjF Darko Brlek, odgovorni za likovno kolonijo Tom Vran, predstavnica Turizma Ljubljana Janja Romih Kulenović in Oscar Cecchi, ki je s podjetjem Radioattività dolgoletni posrednik med ponudbo ljubljanskega festivala in tržaškim oziroma deželnim občinstvom. Za brezhibno prevajanje je poskrbela Rossana Paliaga.

Med 20. junijem in 12. septembrom se bo zvrstilo okrog sto dogodkov. Festivalske vrhunce je nanizal Brlek, najbolj odmevni se bodo zgodili v začetnem, predvsem pa v končnem delu festivala. Kot je že običaj, bo otvoritev potekala kot Poletna noč, letos bo izzvenela kot poklon Janezu Benčini – Benču in bo edina izvedena na Kongresnem trgu, ostale prireditve so v glavnem razvrščene med Cankarjevim domom in poletnim prizoriščem Križanke. Prvi vrhunski koncert simfonične glasbe bo 30. junija, na katerem bodo v režiji znane skupine La Fura des Baus predstavili Haydnov oratorij Stvarjenje, ki ga bosta izvedla Simfonični orkester avditorija Alicante ADDA in Zbor Slovenske filharmonije s solisti. Za italijansko občinstvo je zanimiv koncert glasbe Ennia Morriconeja, pred 22 leti jo je v Ljubljani predstavil avtor, kot je spomnil Brlek, 7. julija bo orkestru Roma sinfonietta in Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija dirigiral skladateljev sin Andrea Morricone.

V sklepnem, septembrskem delu festivala je predvidenih več izredno kakovostnih koncertov simfonične glasbe: 2. septembra bo pod vodstvom Daniela Hardinga nastopil Orkester akademije sv. Cecilije, ki je verjetno najboljši tovrstni sestav v Italiji; 9. se bo z violinistom Maximom Vengerovim predstavil Orkester Slovenske filharmonije; večer kasneje bo na vrsti Filharmonični orkester iz Monte Carla, ki ga bo vodil dirigent Charles Dutoit, kot solistka bo nastopila legendarna pianistka Martha Argerich, festival pa bodo 12. septembra slovesno zaključili sloviti Dunajski filharmoniki.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.