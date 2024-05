»Ljudje na spletu izlivajo tudi svoje frustracije«

Župnik v Grosupljem Martin Golob je prava spletna zvezda postal v času pandemije, ko si je njegove maše, ki jih je delil po Facebooku, ogledalo več tisoč ljudi iz cele Slovenije in drugod. Priljubljeni duhovnik mlajše generacije je poleg tega influencer in avtor dveh knjig, Na spletni prižnici in 365 dni z Božjo besedo. V nedeljo je gostoval na Opčinah pri društvu Finžgarjev dom, kjer je polna dvorana obiskovalcev vseh generacij z zanimanjem prisluhnila, kako doživlja vero in kako se da presegati individualizem v sodobni družbi. Zadnje predavanje v letošnjem nizu je sodilo v pripravo na socialni teden katoličanov.

V pogovoru z Manico Maver se je Golob najprej spomnil ravno pandemije. »Ni mi bilo težko, je pa bilo zelo posebno,« je povedal. »Ljudje so plačali za mašo, ker sem bil takrat še župnik v Bohinju in so tam Gorenjci (ki so po pregovoru skopuški), sem jim moral dokazati, da sem res daroval mašo in sem se zato začel snemati,« je hudomušno pristavil.

Izhaja iz kmečke katoliške družine, v kateri so veliko delali. Kot najstnik je bil zelo živahen, čeprav ni nikoli šel čez mejo, da bi ga kaj za vedno zaznamovalo. »Prepričan sem, da so zame veliko molili in me je Bog obvaroval,« je dejal. Kot vsak človek pa tudi on ni popoln. Tako je na primer kot najstnik preprodajal petarde ali se z avtomobilom brez vozniškega dovoljenja zapeljal v McDonald’s v Ljubljano. »Bog ne želi, da smo popolni, ampak da se mu približamo in nas bo on naredil popolne,« je izpostavil duhovnik.

Nikoli se ni sramoval svoje vere. »V srednji šoli nisem vedel, da bom šel za duhovnika, a sem vedno povedal, da sem kristjan.« S sošolci so se dobro razumeli, tudi če niso imeli vsi istih prepričanj, nekateri so bili pravoslavni, drugi ateisti, njegova soplesalka na maturantskem plesu pa muslimanka. »Sodoben človek danes išče vero. Zakaj bi se morali mi sramovati svoje, če se je ne tisti, ki prodajajo energijo?« je pripomnil.

Vprašanja so se nanašala tudi na iskanje prostovoljnih sodelavcev. »Pomemben je zgled in pa molitev zanje,» je poudaril Golob. Sam to počne vsak dan. Važno pa je tudi, da se potencialne sodelavce direktno vpraša, saj se bo vedno našel kdo, ki bi pristopil zraven.

Vere se ne more vsiliti, je prepričan. »Treba jo je le spodbujati, mogoče pa bo vzklila.« V svojih župnijah (poleg Grosuplja vodi tudi Lipoglav in Polico) se veliko posveča otrokom in mladim. V župnišču ima avtomat za vročo čokolado, po verouku jim ponuja sladoled in jih večkrat na leto pelje na izlet. »Nauk imam tudi poleti, saj drugače mislijo, da ko je konec šolskega leta, ni več Boga,» se je pošalil.

Izpostavil je, da si morajo starši vzeti čim več časa za otroke in da je biti danes starš zelo odgovorna naloga. Kot influencer ima profile na različnih družbenih omrežjih, ki mu jih pomagajo upravljati mladi v župniji. Kot duhovnik sicer ne prejema veliko sovražnih komentarjev, nekaterih niti ne bere več. »Potrebno je se zavedati, da ljudje na spletu izlivajo tudi svoje frustracije,« je dejal župnik, ki se je moral po zanimivem pogovoru še nekaj časa ustaviti na Opčinah, da se je fotografiral in podpisal kar nekaj knjižnih izvodov.