Ljudje želijo potovati

Potem ko je bil turizem dve leti na vrtiljaku negotovosti, dobra novica prihaja iz turističnih agencij, ki ugotavljajo, da so ljudje utrujeni od epidemije in željni potovanj. V zadnjih tednih so se spet začeli vračati v agencije in izbirati poletne destinacije, ki jih je v tem trenutku mogoče rezervirati po ugodnih cenah. Zanimivo pa je tudi to, da v panogi, ki ji je pandemija covida-19 zadala največje rane, ne bo takšnih podražitev, kot smo jim že priča v drugih panogah.

Kolesje so dobro zagnali v agenciji Aurora Viaggi, v kateri lahko rečejo, da so se začeli vračati v novo normalnost. V normalnost, v kateri so se turistični delavci dobro prilagodili novim izzivom in novim razmeram. Zaposleni v glavnem niso več na čakanju, vrnili so se na delovno mesto. »Ni več tako velike negotovosti, kot smo ji bili priča še pred nekaj tedni. Vse to se pozna pri našem delu. Za poletje že prodajamo turistične pakete za Grčijo. Uspešno smo že realizirali avtobusne izlete po regiji in po Sloveniji. V agencijo so se vrnile stranke, ki jih nismo videli dve leti. Zbirajo informacije o Kubi, ZDA, Egiptu, Argentini. Rešuje nas odpiranje držav. Uspešno smo pospešili svoje svetovanje. Veliko ljudi se naroči in pride ob določenem dnevu in uri na sestanek. Destinacije in dnevne izlete prodajamo tudi po spletu. Poslovanje smo torej prilagodili na način, ki je blizu trenutnim razmeram in razpoloženju kupca,« je povedala direktorica agencije Vera Kermez, ki je tudi dodala, da je v teh novih potovalnih razmerah treba poskrbeti tudi za veliko zavarovalne dokumentacije.