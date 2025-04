»Beg je nesmiselno in neodgovorno dejanje«

Tržaška lokalna policija je lani priskočila na pomoč po 1991 nesrečah, od krajev nesreč pa je zbežalo 373 krivcev. To odgovarja približno 20 odstotkom, beg pa se ne splača, pravi tržaška odbornica za varnost Caterina de Gavardo. »V veliki večini primerov najdemo krivce. Beg je torej nesmiselno in neodgovorno dejanje,« poudarja.

V tiskovnem sporočilu so lokalni policisti predstavili izsledke dveh uspešnih preiskav, ki so jih opravili pred nedavnim. Prva nesreča se je pripetila v Istrski ulici. Vozilo je udarilo pešca z vzvratnim ogledalom tako močno, da se je le-to odlomilo. Vozilo se je ustavilo za trenutek, a je zatem naglo spet odpeljalo. Pešec na srečo ni bil huje poškodovan, na podlagi njegovih pričevanj in videoposnetkov varnostnih kamer so policisti ugotovili, za kateri model avta je šlo, a ne registrske tablice. Dan zatem so lokalni policisti v parkirni hiši v Ulici Flavia našli avtomobil, ki je odgovarjal opisu, in mu je manjkalo ogledalo. Lastnica je priznala krivdo. Preti ji do pet let prepovedi vožnje, ob morebitnih drugih kaznih. Če bi se po nesreči ustavila pa bi morala plačati le globo med 29 in 42 evri, ker ni dala prednosti pešcu.

Drugi primer se je dogodil v Drevoredu Ippodromo, kjer je črn avtomobil povozil žensko, ki je ravnokar prečkala cesto s prijatelji. Lokalni policisti so po dolgi preiskavi našli avto pri kleparju, na njem pa so bili še razvidni znaki udarca v žensko. Tudi temu vozniku se obeta dolg in neprijeten kazenski postopek.