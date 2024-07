Lokalna policija z novim oddelkom proti ponaredbi dokumentov

Lokalna policija ima nov oddelek (NFD&A) za preverjanje dokumentov, tudi mednarodnih, in nadzor cestnega tovornega prevoza. V njem so zaposleni namestnik komisarja Gianmarco Pavan kot vodja urada ter inšpektorja Paolo Bandi in Moreno Belich. Občina je sicer že leta 2020 nabavila vso potrebno tehnologijo za boj proti prepogosti ponaredbi dokumentov. V EU je 160 različnih modelov vozniškega in prometnega dovoljenja, več je dovoljenj za bivanje in prosto prevažanje tovora v EU ter drugih dovoljenj, ki so pogosto ponarejena. Tarča ponarejevalcev so tudi tahografi in druge naprave, ki jih v svojem tovornem vozilu imajo vozniki tovornjakov, v glavnem tuji državljani s tujimi dokumenti.

»Leta 2020, ko smo nabavili tehnologijo za preverjanje dokumentov in naprav, smo ugotovili, da je na 400 preverjenih dokumentov bilo 22, pet odstotkov, ponarejenih,« je ob predstavitvi nove ekipe povedala Caterina De Gavardo, pristojna za mestno varnost in lokalno policijo, »danes pa predstavljamo nov oddelek, ki je nastal po želji zaposlenih na tem področju. Nabavili smo tudi tehnologijo, ki nam omogoča preverjanje na terenu, kateremu sledi še preverjanje na poveljstvu.« De Gavardo je poudarila, da podobnega oddelka nima vsaka občina, niti ne dežela. V severni Italiji je na primer samo v Benetkah, Veroni in Milanu, kjer je tako kot v Trstu v oporo drugim policijskim silam, ki tehnologije ne premorejo. Občina je med drugim poskrbela tudi za izobraževanje kadrov in na tečaje povabila 30 redarjev tudi iz drugih občin Furlanije - Julijske krajine.