Lokalne oblasti postavljajo sanitarije, migranti v silosu zmrzujejo

Nedaleč stran od Trga Libertà, v manjšem parku čez cesto, kjer stoji tudi spominska tabla, posvečena ezulom, so postavili javne sanitarije. Te so namestili v dneh pred božičem, na mestni kanalizacijski sistem pa so jih priključili tik pred koncem leta 2023. Sanitarna enota, ki je opremljena tudi z lučmi, je prilagojena za ženske in moške, čistijo pa jo dvakrat na dan.

Ker se na tistem območju zadržujejo migranti, ki so zasilno zatočišče našli v silosu, je pridobitev dobrodošla tudi za njih. Med včerajšnjim obiskom silosa, v katerem smo se želeli prepričati, kako prebežniki v teh dneh prenašajo mraz in burjo, smo slišali, da so sanitarije razveselile marsikoga, ki prebiva v tej razpadajoči stavbi.

Zaradi mraza težko zaspijo

Tu v teh dneh migranti dobesedno zmrzujejo. Če jih je ponavadi videti, kako se sprehajajo v silosu ali na trgu pred železniško postajo, jih zdaj ni na spregled. Vsi so si zatočišče poiskali v šotorih, ki so nameščeni v silosu. Seveda nimamo v mislih ogrevanih šotorov. Migranti se v šotorih, ki za ta čas niso primerno bivališče, grejejo z gorami pokrival, ki jim jih nosijo prostovoljci humanitarnih organizacij. Grejejo se tudi ob ognju, ki si ga sami zakurijo. Odprte oboke stavbe so zavarovali z rjuhami in pokrivali, kar ne pomaga. Skupinica fantov iz Pakistana nam je zaupala, da je najhuje ponoči, ko zaradi mraza ni mogoče niti zaspati. Okoli 120 pogumnežev, toliko migrantov v tem trenutku biva v silosu, si pomaga tako, kot zna.