Lokalne pridelke bodo promovirali z malo floto

Eden izmed viškov delovanja AŠD Grmada in njenega projekta SeaYou je že drugo leto zapored sodelovanje na Barcolani, ki je z izjemo pandemskih let najbolj množičen dogodek v Trstu. In torej odlična priložnost, da se promovira naš teritorij, lokalne pridelke kmetij, pridelovalcev, gostincev in vinarjev, kar je tudi glavni namen odseka v mavhinjskem društvu. Vseskozi se njihovi dogodki dogajajo med morjem in Krasom, tako da so na morju v bistvu tudi doma. Letos se na najbolj množično regato na svetu odpravljajo z malo floto, saj bodo z zastavo projekta SeaYou jadrale kar tri jadrnice. Največja bo 17-metrska More 55 Pixel, ki bo jadrala pod zastavo Čupe, nato je tu Hanse 545 Batana z zastavo JK Mornik iz Izole, tretja jadrnica pa je Elan 45,1 Briganti, na kateri bodo jadrali z inštruktorji slepi in slabovidni jadralci iz Slovenije in Italije v okviru evropskega projekta LETS Fell the wind to feel the sails.