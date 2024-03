Lokalni policisti ob državni cesti 202 prestregli damjaka

Lokalni policisti so ob spodnjem delu državne ceste 202 pri Valmauri prestregli in ustavili damjaka. Gre za žival iz vrste jelenov, ki so jo ponekod udomačili. Naprej so se mu približali in preprečili, da bi skočil na cesto in ogrožal varnosti udeleženih v prometu, nato so ga poskusili poriniti v gozd, pri čemer pa jih je damjak, ki ni izkazoval posebnega strahu, skoraj napadel. Na pomoč so poklicali predstavnike združenja za zaščito živali Enpa in družbe Anas. Prostovoljci združenja Enpa so poskrbeli za žival in nato sporočili, da je šlo za mladega damjaka, najbrž edinega na tistem območju, ki je morda zbežal s kakšne kmetije. Lokalni policisti so tudi obvestili vzdrževalca ceste o morebitni luknji v ograji, ki je nameščena ob njej.