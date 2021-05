Lokalni proizvodi, kolo in tramvaj

Venderigole, tradicija, zgodovina, babica, kakovost, arhitektura, ljudsko in domače. To je le nekaj besed, ki jih je 850 občank in občanov zapisalo v anketo o preureditvi tržaške pokrite tržnice. S tridesetimi vprašanji je gibanje Zdaj Trst (Adesso Trieste) aprila povabilo Tržačane k razmišljanju o tem, kako bi lahko razvili prostore tržnice v Ulici Carducci. Rezultate so predstavili v torek na spletni konferenci, na kateri so se povezali s prenovljeno milansko tržnico Lorenteggio.

Iz ankete izhaja, da je pokrita tržnica dobro obiskana in da vanjo ne vstopajo samo starejši. Vsi bi se vanjo težko vrnili, če bi se spremenila v moderno nakupovalno središče ali večji supermarket. Tako mlajši kot starejši bi zgodovinske prostore tržnice obiskali bolj pogosto, če bi bilo v njej več lokalnih proizvodov, kulturnih dogodkov in ponudbe za turiste. Radi bi pred vrati zapustili kolo v organiziranem prostoru, se do tja pripeljali po varni kolesarski stezi ali kar s tramvajem.

Podobno anketo so leta 2013 izvedli v milanskem predmestju, ko je občina že nameravala porušiti staro tržnico Lorenteggio. V jugovzhodnem predelu lombardske prestolnice je takrat prišlo do dogovora med prebivalci, trgovci in občino, ki se je odločila za večji projekt in začela prenavljati vse mestne pokrite tržnice.

»Kljub temu, da je blizu Lorenteggia več nakupovalnih središč, je danes tržnica zelo dobro obiskana,« je povedal Luca Garibaldo, predstavnik društva Dynamoscopio, ki si je kot prvo prizadevalo za obnovo tržnice.