Lokalnim policistom pokazal ponarejeno vozniško

Lokalni policisti so pred nekaj dnevi v okviru rednih kontrol ustavili avtomobil v bližini Ulice Sant’Anastasio. Voznik jim je pokazal turško vozniško dovoljenje, o katerem so po podrobnejšem ogledu posumili, ker so opazili nekaj podatkov, ki so bili neskladni z veljavnimi predpisi. Voznika so pospremili na poveljstvo, kjer so vozniško preverili skupaj s kolegi Urada za odkrivanje ponarejenih dokumentov. Ugotovili so, da gre za ponaredek in so jo zasegli. Voznika so ovadili zaradi uporabe ponarejenih listin ter so oglobili zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja.