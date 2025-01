Loredana Princic in simboli, ki pripovedujejo zgodbo življenja

Še do 16. januarja bo v prostorih krožka Krut v v Ulici sv. Frančiška 20 v Trstu na ogled razstava Loredane Princic z naslovom Storyteleller (Pripovedovalec/ka). Umetnostna zgodovinarka Lorella Klun je članico goriškega fotokluba Skupina75 opisala kot moderno potujočo pevko, ki se ne poslužuje kakega glasbenega instrumenta, temveč aparata, ki zapisuje s pomočjo svetlobe. Skozi kratka zaporedja posnetkov ustvari majhne zgodbe, v katerih se spajajo spomini in občutki, je razložila.

Razstavljene fotografije pripovedujejo zgodbo življenja: od simbolov otroštva in živahnosti do fotografij, ki vzbujajo občutek odtujenosti in osamljenosti. V njeni črno-beli pripovedi sta tudi prisotna koncept nestalnosti ter cikličnost narave in življenja.

Loredana Princic je rojena v Gorici leta 1954. S fotografijo, predvsem v črno-beli tehniki, se je začela ukvarjati v devetdesetih letih. Sodelovala je na več skupinskih in samostojnih razstavah, njene fotografije so večkrat objavili v reviji Il Fotografo. Ogled razstave je možen od ponedeljka do četrtka od 9. do 14. ure in ob petkih od 9. ure do 12.30.