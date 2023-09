Lov na potrebne vzgojne kadre

Že od avgusta lahko na straneh Primorskega dnevnika med obvestili beremo, da Slovenski Dijaški dom Srečko Kosovel išče vzgojitelje za šolsko leto 2023-2024. Pomanjkanje oziroma iskanje vzgojnega osebja, se pravi vzgojiteljev, učiteljev in profesorjev tako na šolah kot tudi v ustanovah, ki šolam in družinam nudijo ustrezno pomoč s popoldanskimi-obšolskimi dejavnostmi, iz leta v leto bode več v oko.

»Upam si trditi, da pri tem ni večjih razlik med Italijani ali Slovenci,« je ugotavljal Marko Delise, ki je v Dijaškem domu odgovoren za zaposlene, in smo ga poiskali, da bi izvedeli, katere figure tačas potrebujejo, in kje je razlog, da jih ne najdejo. Slednjega gre po sogovornikovem mnenju v glavnem iskati v nezadostni izobrazbi oziroma v izobrazbi, ki ni ustrezna za določeno delovno mesto, ki zahteva vse bolj specifičen študij.

»Za jasli je na primer točno določeno, katero specifično izobrazbo mora imeti zaposleni vzgojitelj. Pri nas pa se pojavlja drugi problem: z ustreznimi ljudi bi v slovenskem okolju tudi razpolagali, vendar se znajdemo pred drugimi, birokratsko-upravnimi ovirami. Vzgojiteljice in vzgojitelji študirajo namreč na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in kljub temu, da smo vsi v Evropski uniji, njihova diploma oz. pedagoško potrdilo v Italiji ni ekvivalentno in torej ni priznano,« je pojasnil najhujšo težavo. Na italijanski strani omogoča zaposlitev v jaslih le diploma L-19 iz izobraževalnih in vzgojnih ved. Če slednje kandidat nima, je zaposlitev pod vprašajem. Delise je potrdil, da so stalno v stiku z občinskim uradom, kjer skušajo na vse načine razumeti, kdo ustreza pogojem in kdo ne. Je pa zamudno in dolgo, predolgo se čaka in včasih ne dočaka ...

