Lovili so ga med barkovljanskimi borovci

Tržaški lokalni policisti so pred nekaj dnevi v barkovljanskem borovem gozdiču po vratolomnem lovu in teku med borovimi drevesi aretirali moškega, ki je kopalcu iz osebnega vozila malo prej izmaknil mobilni telefon. K aretaciji je pripomogel tudi lokalni policist, ki se je v tistem trenutku slučajno mudil na barkovljanski rivieri. Kljub temu, da na sebi ni imel uniforme in ni bil v službi, je pomagal ustaviti in obvladati ubežnika.

Pripadniki enote za specialno posredovanje lokalne policije so opravljali redni nadzor barkovljanske obale, ko se je nanje obrnil kopalec in jih obvestil, da mu je neznanec iz avtomobila izmaknil telefon. Malo za tem so lokalni policisti opazili moškega v kopalkah ki je stikal po košu za smeti. Ko jih je opazil, se je pognal v beg. Tekel je med borovimi drevesi barkovljanskega gozdiča, njegov beg je ustavil lokalni policist, ki v tistem trenutku ni bil v službi. Med potjo je moški odvrgel na tla tudi desetcentimetrsko rezilo. Lokalni policisti so pri njem našli tudi ukraden mobilni telefon. Moškega so odvedli na sedež lokalne policije v Ulico Revoltella, tam so ga ovadili zaradi kraje, upiranja uradni osebi in nedovoljenega posedovanja orožja. Mobilni telefon so izročili lastniku.