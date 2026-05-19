Luška kapitanija prejela častno meščanstvo tržaške občine

Na včerajšnji dopoldanski izredni seji mestnega sveta so predstavniki lokalnih in deželnih oblasti ter številni institucionalni gostje počastili podelitev častnega meščanstva tržaški luški kapitaniji. Slovesnost je poudarila tesno povezanost mesta z njegovo pomorsko identiteto ter vlogo kapitanije pri zagotavljanju varnosti, zakonitosti in zaščite na morju.

Predsednik mestnega sveta Francesco di Paola Panteca je v nagovoru poudaril, da dogodek nosi posebno simbolno težo za mesto, ki je skozi zgodovino raslo skupaj s svojim pristaniščem in pomorskimi dejavnostmi. Spomnil je, da je kapitanija spremljala razvoj Trsta že v 19. stoletju ter skrbela za varnost plovbe, nadzor pomorskega prometa in zaščito ljudi na morju. Ob tem je tudi dodal, da so se v zadnjih desetletjih naloge luške kapitanije še razširile - od reševanja ljudi na morju do varovanja morskega okolja, nadzora pristaniških dejavnosti in zagotavljanja pomorske varnosti. V ospredju slovesnosti pa so bili predvsem ljudje - ženske in moški, ki vsakodnevno opravljajo svoje delo z občutkom dolžnosti, strokovnostjo in predanostjo.

Mesto, v katerem bi vsi delali

Tržaški župan Roberto Dipiazza je ob tej priložnosti spomnil na dolgoletno sodelovanje med mestom in kapitanijo pri organizaciji velikih dogodkov, regat in javnih prireditev, ki so v mesto privabile več deset tisoč obiskovalcev. Visoko priznanje je nato prevzel admiral in poveljnik luške kapitanije v Trstu Luciano del Prete, ki se je zahvalil mestu za izkazano čast. Dejal je, da je Trst že vrsto let simbol njegove poklicne poti in da mesto zaradi izjemnega sodelovanja med državnimi in lokalnimi institucijami velja za eno najbolj zaželenih službenih okolij v okviru italijanske obalne streže.

Svečanosti se je udeležil tudi generalni poveljnik obalne straže Sergio Liardo, ki je poudaril, da je ponosen, da je tržaška luška kapitanija prejela tako pomembno odlikovanje. Ob robu svečanosti smo ga vprašali, kako bi ocenil razmere v mednarodnem prostoru. Poudaril je pomen učinkovitosti italijanskih pristanišč v času občutljivih logističnih in varnostnih izzivov. Po njegovih besedah morajo pristanišča ostati operativna in pripravljena zagotavljati nemoteno delovanje oskrbovalnih poti, pri čemer pa imajo luške kapitanije pomembno vlogo, saj zagotavljajo stabilnost in varnost.