Polovica vozil bo električnih

Tržaško podjetje za javni potniški promet Trieste Trasporti (TT) je storilo še en korak naprej v smer energetske tranzicije. Na območju svojih skladiščnih prostorov Broletto je namestilo prvo polnilno postajo za električne avtobuse. Javno podjetje, ki je delno v lasti družbe Arriva Italia, nadaljuje tako svojo pot do okolju prijaznejšega prevoza in konstantnega trajnostnega razvoja.

Postajo sestavlja 12 polnilcev s parkirnimi mesti za prav toliko električnih avtobusov. K tem lahko podjetje prišteje še dva polnilca, ki sta bila že pred časom nameščena nedaleč od nove postaje. Vsak polnilec ima polnilno moč 150 kW. Pomembno infrastrukturno delo je vredno 1,8 milijona evrov in spada v večji strateški projekt za elektrifikacijo flote, v skladu s smernicami Dežele Furlanije - Julijske krajine in z operativnim načrtom deželnega podjetja za javni prevoz TPL, katerega del je tudi TT.

Do leta 2030 bodo v Trstu nadomestili polovico vozil, ker pomeni, da bo petdeset odstotkov ali 137 avtobusov električnih. Trenutno jih po mestu vozi 25, večinoma po središču in po vzhodnem predmestju. Do septembra bodo na cesto postavili novih petnajst, do leta 2027 pa jih bo v celoti 70. Že pred junijem bodo zato začeli z namestitvijo druge polnilne postaje. Tu bo na voljo 13 dvojnih polnilcev, kar pomeni, da bodo tam lahko istočasno polnili 26 avtobusov. A to še ni vse. Do leta 2028 bodo v zunanjih prostorih skladišča San Marco postavili dodatnih 75 polnilcev.

