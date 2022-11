Maček Muri privabil več kot 450 gledalcev

Pravo premiersko vzdušje je v soboto spremljalo prvi popoldan Družinskega abonmaja Slovenskega stalnega gledališča. Maček Muri, najbrž najbolj priljubljeni maček slovenske literarne zakladnice, je v veliko dvorano tržaškega Kulturnega doma privabil več kot 250 abonentov in nad 200 gledalcev z vstopnico.

Uspešnica gledališča SLG Celje je pošteno pozabavala najmlajše ljubitelje gledališča in njihove spremljevalce, praznično vzdušje pa se je začelo že pri blagajni in vstopu v vhodno vežo, kjer so otroke sprejeli hostesniki v pisanih kostumih iz gledališkega fundusa.