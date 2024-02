Mahmood ponesel Trst v Sanremo (video)

Na festival italijanske popevke, ki poteka v Sanremu, je prodrl tudi Trst. Po uvodnem torkovem večeru, na katerem so nastopili vsi tekmujoči pevci, so objavili uradne videoposnetke vseh sodelujočih pesmi. Dvakratni zmagovalec Sanrema je videospot za svojo tekmovalno pesem Tuta Gold posnel v Trstu, in sicer med neprofitnimi stanovanji družbe ATER na Melari. Pripoveduje pa o fantu, ki se začne spraševati o svojem življenju, pri čemer se je pevec navezal na osebno izkušnjo, saj je otroštvo preživel v predmestju Milana.