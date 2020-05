Maja 1945 je bilo nepopisno veselje

»Drugi ali tretji dan bojev za Opčine sem maja 1945 z domačega stopnišča gledala proti Brdini. Dan prej je tam ležalo polno nemških trupel. Takrat sem se prvič zavedala, kaj pravzaprav pomeni vojna, kakšno razdejanje lahko povzroči in da je v življenju najvažnejši mir.« Tako nam je zaupala Stanka Hrovatin, ki je s Primorskim dnevnikom delila svoje spomine in misli ob 75. obletnici osvoboditve Trsta izpod nacifašističnega jarma. »Velikokrat našo preteklost obravnavamo zelo retorično. Še vedno nismo enotni. Potrebujemo manj retorike in več učenja, poznavanja zgodovine,« je še poudarila.

Rosno mlada se je kot kurirka pridružila narodnoosvobodilnemu boju in skušala uresničiti svetlo prepričanje, da sta drugačni svet in družba le mogoča. Vrednote tistega časa so se nato vseskozi prepletale tudi v njenem poslanstvu učiteljice ter neutrudne družbene in kulturne delavke, ki je vidno zaznamovala tako slovenski utrip domačih Opčin kot širše okolice na Tržaškem. Tudi letos je na svojem domu ob prvem maju oziroma obletnici osvoboditve izobesila zastavo miru in rdečo zastavo, ker ta po njenem mnenju predstavlja upor in boj za boljši svet. Sicer pa je na tem mestu dobil prostor le manjši del njenega razvejanega pričevanja in razmišljanja. Upamo torej, da bo vse svoje spomine – kot je večkrat povedala med pogovorom – res zapisala črno na belo.

