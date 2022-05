Majenca je Dolina in Dolina je Majenca

Po dveh letih premora zaradi pandemije se v Dolino vrača Majenca, in sicer med 6. in 10. majem. Župana letošnje Majence sta Jar Martini in Tina Klun, v vasi pa so zadovoljni, ker imajo veliko mladih, ki so stopili v fantovsko in dekliško, ter dvanajst parterjev in parterc.

Vsak večer bodo na prizorišču ponujali jedi na žaru in domačo kapljico, na voljo pa bodo tudi stojnice s tipičnimi proizvodi. Za lepo vzdušje bodo skrbele glasbene skupine. Letos so povabili same domače glasbenike, ki zaradi pandemije dolgo časa niso imeli možnosti igrati in so zato z zadovoljstvom sprejeli povabilo. Nastopili bodo 4 Pampels & Friends, Godba Salež, Ansambel Nebojsega, Razigrani Kvintet in 3 Prašički ter slovenska primorska skupina Ne me jugat. Poleg teh se bodo predstavili še pihalna orkestra Breg in Sv. Anton (Koper) ter Tržaška folklorna skupina Stu ledi.

V okviru Majence prireja Občina Dolina letos že 25. občinski natečaj ekstradeviškega oljčnega olja in 11. natečaj tržaške pokrajine, v sodelovanju z natečajem miljske občine in z udeležbo devinsko-nabrežinske in zgoniške občine. Kot običajno se bo sočasno odvijal tudi občinski natečaj tipičnih lokalnih vin z območja dolinske občine, ki poteka že 66. leto. Natečaje podpira tudi Služba za turizem Dežele Furlanije - Julijske krajine, ki je že tretje leto odobrila finančni prispevek, saj je prepoznala vrednost dogodka pri promociji turizma in za možnosti, ki jih ponuja oljarjem ter vinarjem tega ozemlja, ki tako pridobijo oceno svojih proizvodov.

Občina Dolina je zbrala vzorce ekstradeviškega oljčnega olja proizvajalcev celotne tržaške pokrajine in vzorce lokalnih občinskih vin. Zbrane vzorce bodo ocenili v sodelovanju z državnim združenjem strokovnih pokuševalcev olja OLEA in v sodelovanju z enologi in izkušenimi pokuševalci vin iz FJK.

V sklopu Majence bo društvo Valentin Vodnik odprlo razstavo domačih likovnikov v dvorani SKD Valentin Vodnik in razstavo Življenje posvečeno umetnosti umetnika Eugenia Pancrazija v prostorih stare pošte. V petek in soboto si ju bo mogoče ogledati med 18. in 22. uro, v nedeljo med 16. in 22. uro, v ponedeljek med 19. in 22. uro, v torek pa med 18. in 19. uro.

V prazniku, ki ohranja svoj čar, tudi če leta tečejo in se spreminjajo generacije, sodelujejo vsa vas in vsa vaška društva: SKD Valentin Vodnik, Srenja Dolina, Zadruga Dolga krona Dolina, Mladinski krožek Dolina, Sekcija VZPI Dolina-Mačkolje-Prebeneg. Več informacij dobite na www.majenca.com, na Facebooku in na Instagramu.