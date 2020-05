Majenca ... nekoliko drugače

V Dolini se navadno v tem obdobju čas ustavi, vas se praznično preobleče in prebudi iz nekakšnega zimskega spanja. Ulice preplavijo obiskovalci od vsepovsod, saj se takrat odvija zelo občuten praznik – Majenca, katere tradicija sega dolgo nazaj v preteklost. Vaščani na glavnem vaškem trgu postavijo maj, sestavljen iz mogočna l'ntjene in košate, bogato okrašene češnje.

Zaradi koronavirusne epidemije vsega tega letos ne bodo mogli uresničiti. A Dolinčani in Dolinčanke so kljub temu prišli do rešitve, kako prirediti alternativno Majenco. Po vasi bodo posamezniki postavili manjše maje, seveda brez občinstva. »Vsaj tako upamo, da bomo v teh hudih časih malo razbremenili in olajšali okoliščine v katerih smo se znašli, narisali nasmeh na obrazih naših najmlajših, ki so še posebej prizadeti od situacije, v kateri so se nehote znašli,« so zapisali organizatorji Majence.

Danes bodo ob 21. uri simbolično pritrkovali zvonovi, kot če bi maj res stal na Gorici. V torek pa organizatorji Majence vabijo vaščane in ostale, naj prisluhnejo Radiu Trst A, kjer bodo okoli 19:20 predvajali naše himne, zatem pa bodo maje v vasi podrli.

Poziv za alternativno Majenco si lahko ogledate tudi v spodnjem videoposnetku.