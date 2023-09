Makerji z idejami okužili Tržačane in turiste

Skoraj 200 izumiteljev, ustvarjalcev, umetnikov, znanstvenikov in tehnoloških zanesnjakov se je včeraj zbralo na jubilejni 10. izdaji prireditve Mini Maker Faire, ki bo še danes potekala na Velikem trgu. Namen dogodka, ki ga že od vsega začetka prirejata Mednarodni center za teoretsko fiziko (ICTP) in Občina Trst, še naprej ostaja prebujanje raziskovanja, spodbujanje radovednosti, zvedavosti, odkrivanja ter prostega pretoka zamisli, znanja in izkušenj v družbi. In lahko rečemo, da so zanesnjaki iz Furlanije - Julijske krajine, Slovenije in Hrvaške tudi tokrat pokazali širšo sliko o inovativnem naboju v regiji.

Čeprav so prireditev uradno odprli ob 14. uri, je bilo živahno že mnogo prej. Makerji so dobesedno »okužili« Tržačane in mnoge turiste, ki se te dni mudijo v Trstu. Ker je rdeča nit letošnje izdaje trajnostni razvoj, veliko udeležencev predstavlja rešitve za trajnostno proizvajanje energije. Že desetič na tržaški tehnološki prireditvi sodeluje Eugenio Cosolo, ki s svojimi garažnimi izumi razvija idejo, kako izrabiti energijo, ki jo proizvajajo kolesarji. Kot nam je povedal, je na tokratni Mini Maker Faire pripeljal kolo, ki so ga v Turjaku (Go) lanskega decembra uporabili za prižig novoletnih lučk.

Odlično obiskan je bil včeraj tudi kotiček, na katerem so se predstavljali dijaki svetoivanske srednje šole Sv. Cirila in Metoda. Ti so pod mentorstvom prof. Francesca Biancuzzija in v okviru združenja Scienza under 18 Isontina predstavili dva projekta. Prvi se ukvarja z »zdravstvenim« stanjem reke Soče. Kot je povedal prof. Biancuzzi, so novembra lani v Gorici in marca letos v Tolminu vzeli vzorce Soče. Dijaki so vzorce vode iz Soče analizirali tako kemijsko kot mikrobiološko in prišli do ugotovitev, da je Soča v dobrem, ne pa v odličnem stanju.