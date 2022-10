V krožišču med Ul. Pace in Ul. Costalunga sta okrog 11. ure trčili dva avtomobila, pri čemer se je mali smart prevrnil na streho. Voznika sta utrpela le lažje poškodbe, reševalci službe 118 pa so ju preventivno prepeljali v katinarsko bolnišnico na opazovanje. Gmotna škoda je bila precejšnja. V obeh avtomobilih so se sprožile zračne blazine. Na kraju so bili lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče, kot kaže, je šlo za izsiljeno prednost enega od dveh vozil.