Malnati pisal Mattarelli glede silosa

Nekdanji škofov vikar monsinjor Ettore Malnati je dejstvo, da so migranti prisiljeni živeti v tržaškem silosu, opisal kot »sramoto« in o tem pisal predsedniku Italije Sergiu Mattarelli. Teolog je dejal, da je »brezbrižen odnos nedostojen«. Zato naproša pristojne, naj najdejo dostojne rešitve. Poudaril je, da v silosu ni vodne napeljave, sanitarij ali poda, temveč le blato, umazanija in beda. V teh pogojih pa živi 400 ljudi. »Osebe, moški, ženske, otroci, ki čakajo legalno namestitev v eni izmed evropskih držav.«

Malnati je odločevalcem predlagal tudi rešitve. »V Trstu je več nekdanjih vojašnic, ki so sicer skromno opremljene, a imajo vsaj vodo in sanitarije.« Zaključil je s primerjavo med sodobnimi migranti in istrskimi ezuli ter dejal, da je današnji silos nespoštljiv do zgodovine Trsta. O očitkih zoper kriminalce med migranti je bil jasen. »Izjeme ne upravičujejo nezanimanja za večino teh ljudi, ki iščejo le upanje.«