Malvazija - za en večer miljska kraljica

Malvazija je 26. julija postala miljska kraljica za en večer. Nabrežje obalnega mesteca je bilo prizorišče dogodka Malvazije v pristanu, ki je potekal v znamenju sodelovanja Lokalnih akcijskih skupin Krasa in Istre ter Občine Milje, Društva vinogradnikov s Krasa in združenja Turismo FVG.

Na slikovitem, a ne preveč izkoriščenem nabrežju Nazario Sauro, tik za miljskim portičem, je tako združilo moči 35 vinogradnikov, ki je ponujalo svoje malvazije. Šlo je za pridelovalce s kraškega področja tako iz Italije kot iz Slovenije, Brega in Istre. Obiskovalci so lahko za ceno petnajstih evrov prevzeli degustacijski kozarec in se z njim prepuščali okusom malvazije. Možno je bilo poskusiti še dodatne proizvode, kot so olja, kruh in siri.

Dogodek so podprli tudi miljski gostinci, pri katerih so lahko obiskovalci uveljavili tudi čepnino: pri razstavljavcih kupljene malvazije so lahko stranke lokalov vzele s sabo in jih poskusile med obedi v šestih miljskih lokalih.

Simbol malvazije briše torej vsako mejo in ustvarja podobo skupnega ozemlja od Istre do Krasa, pridelovalci, tako zveneča imena kot mlajši vinogradniki, ki si utirajo svojo pot.

Las Kras je v zadnjem obdobju izpostavilo sistematično sodelovanje z Občino Milje, saj Milje niso ne preveliko niti premajhno mesto ob morju, kjer je mogoče izvajati eksperimente. Dogodek Malvazije v pristanu je dodaten korak k tej strategiji, prav tako je tudi eden od prvih dejanskih rezultatov sodelovanja med enajstimi lokalnimi akcijskimi skupinami s širšega zemljepisnega območja na podlagi dogovora, ki je bil sklenjen leta 2015, načrtuje pa se še veliko sodelovanja na področju kolesarjenja, mode, kulture, rekreacije itd.. Namen pa je, da bi prihodnje leto dogodek Malvazije v pristanu potekal v Kopru.