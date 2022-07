Malvazije letos v pristanu Portopiccolo

Ni zbogom, a le nasvidenje. Tako so povedali na včerajšnji predstavitvi letošnje tretje izvedbe prireditve Malvazije v pristanu v kulturnem centru Millo v Miljah, ki pa bo letos potekala v petek v občini Devin - Nabrežina, točneje v sesljanskem naselju Portopiccolo. Izbira je posrečena, saj nosi kraška občina letos naziv Mesto vina, v Miljah pa si nadejajo, da bi že prihodnje leto prireditev ponovno zvabili v svoj pristan.

Enrico Maria Milič je pojasnil, da je prireditev zelo pomembna za Lokalno akcijsko skupino (Las) Kras. Spomnil je, da so predprodajo vstopnic za dogodek (250) zaključili že pred desetimi dnevi, v le petih dneh. Podžupan miljske občine Nicola Delconte si je predvsem zaželel, da bi prireditev ponovno organizirali prihodnje leto. Devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec pa se ni mogel izogniti omembe velike nesreče, ki se je v prejšnjih dneh dotaknila tudi njegove občine. »To bo prvi praznik po desetih zelo težkih dneh,« je prepričan župan, ki je zadovoljen, da bo letos njegova občina gostila to prireditev. Malvazija pa je po njegovih besedah sestrična vitovske, ki je pred nekaj tedni kraljevala na devinskem gradu.

Predsednik Lasa Kras David Pizziga je ponosen, da letos sodelujejo tudi z združenjema Aries in Flag, saj bodo ob vinski kapljici ponujali tudi ribje specialitete, ki se zelo lepo skladajo z belo kapljico.

Kot že omenjeno, so vstopnice v predprodaji pošle. Če bo vreme dovoljevalo, da se bo dogodek odvijal na zunanji lokaciji, bodo organizatorji dali v prodajo še ostale vstopnice. V Portopiccolu bodo med 18.30 in 22.30 obiskovalci lahko okušali malvazijo več kot 20 vinarjev. Dogodek organizirajo Aries, Gac Fvg, Portopiccolo, Trieste.Green, Las Kras, Društvo vinogradnikov s Krasa, Io sono Fvg, Občina Devin - Nabrežina in Mesto vina.