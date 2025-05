Maninu častno Valvasorjevo priznanje

Tržačan Marco Manin, predsednik Srednjeevropskega inštituta za zgodovino in kulturo Josip Pangerc iz Doline, je med letošnjimi prejemniki Valvasorjevih odličij za izjemne dosežke na področju muzejstva. V petek so jih na pobudo Slovenskega muzejskega društva podelili v Narodni galeriji v Ljubljani.

Na razpis sedemčlanske komisije za Valvasorjeva odličja pod vodstvom predsednice Marjetke Balkovec Debevec je letos prispelo 27 prijav v petih različnih kategorijah. Skupaj so podelili enajst nagrad in priznanj.

Manin je prejel častno Valvasorjevo priznanje »za izjemen prispevek k ohranjanju, zaščiti in vrednotenju slovenske zgodovinske in kulturne dediščine izven meja Republike Slovenije s poudarkom na zapuščini Josipa Pangerca na Tržaškem in v Istri«.

Manin je, kot znano, avtor razstave Pišem vam iz Doline pri Trstu ... Josip Pangerc, ki je bila ob 100. obletnici Pangerčeve smrti od 5. decembra 2024 do 5. maja letos na ogled v Narodnem muzeju Slovenije. Razstavo z arhivskim gradivom in osebnimi predmeti prapradeda Pangerca – dolinskega politika, podjetnika in kulturnega delavca –, je spodbudilo odkritje njegove dediščine na domačem podstrešju. Ljubljansko razstavo si je ogledalo več kot 17.000 obiskovalcev, kar je izjemen dosežek za razmeroma kratko obdobje trajanja razstave, so sporočili iz muzeja.