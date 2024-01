Maratonska pogajanja o prihodnosti obrata

Finska multinacionalka Wärtsilä, predstavniki rimske in deželne vlade, stanovske organizacije Confindustria in socialni partnerji so novo leto začeli z maratonskim krogom pogajanj, ki se je začel popoldne in še poteka.

Vpleteni so začeli iskati kompromis ob 15. uri, a ga do večera še niso našli. Sestanek v Rimu je bil nadaljevanje tistega iz konca decembra, ki je bil neuspešen in ki ni predstavil konca negotovosti za 300 zaposlenih v tovarni ladijskih motorjev Wärtsilä v Boljuncu, ki so že od poleti 2022 brez službe, kljub temu, da je nedavno že kazalo na rešitev.

Od sestanka so vsi vpleteni pričakovali podaljšanje čakanja na delo do konca junija, v okviru katerega bi 300 delavcev imelo pravico do nadomestila plače. Noben kompromisni predlog, ki so ga sindikati, delodajalec in ministrstvo poskušali uskladiti v zadnjih dneh, ni bil takoj sprejemljiv. Pogajanja naj bi potekala v napetem vzdušju.

Neomajni Finci so vztrajali pri tem, da bi iz industrijskega obrata lahko takoj odpeljali vse stroje. Ta zahteva je bila za sindikaliste nesprejemljiva. Multinacionalka je vztrajala tudi pri tem, da bi postopek odpuščanja zaključila v šestih namesto v predvidenih osmih mesecih. Tudi ta zahteva je bila za socialne partnerje nesprejemljiva. Strasti so mirili institucionalni predstavniki, ki so se poskusili pogajati s Finci brez prisotnosti sindikatov.