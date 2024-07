Mario Magajna v četrti bordelov in prostitutk

Legendarni fotograf Primorskega dnevnika Mario Magajna je v drugem povojnem obdobju temeljito dokumentiral tržaški vsakdan. V tega je, do prepovedi leta 1958, spadala tudi prostitucija, ki je bila predvsem prisotna v Kavani, najbolj pristaniški in divji četrti mesta. Prostitucija pa je bila še pred prepovedjo po italijanski zakonodaji prepovedana za eno pomembno skupino, zavezniške vojake. Ulice, po katerih niso sploh smeli stopati, so nadrejeni zaznamovali s simbolom prekrižanega kroga in stavkom »out of bounds«, izven meja. Prav ta stavek je bil v navdih za društvo Cizerouno, ki se zavzema za ohranjanje dediščine Kavane. Od jutri bo tako na ogled izbor Magajnovih fotografij, večinoma še neobjavljenih, ki dokumentira življenje v četrti izven meja. V prihodnjih dneh bosta sledila še voden ogled in predstava z branjem pričevanj tržaških prostitutk.

Odprtje razstave Out of bounds. La Cavana delle case chiuse del secondo dopoguerra nelle foto di Mario Magajna bo v središču Cavò (Ulica sv. Roka 1) jutri ob 18. uri. Voden ogled po Kavani in krajih tamkajšnje prostitucije z vodičko Francesco Pitacco bo v sredo, 17. julija, ob 21. uri (rezervacije na info@cizerouno.it), predstava Una delle tante pa bo na sporedu v gledališču Teatro dei Fabbri v četrtek, 18. julija, vedno ob 21. uri.