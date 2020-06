Mario Sommariva komisar Pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana

Italijansko ministrstvo za infrastrukturo in transport je v petkovih večernih urah za komisarja Pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana imenovalo Maria Sommarivo, generalnega sekretarja te ustanove. On bo torej vodil tržaško pristanišče in z njim povezana pristanišča ter logistična središča, dokler ne bo novih zasukov v zvezi z razveljavitvijo imenovanja predsednika Zena D’Agostina. Ta je napovedal, da bo zoper sodbo Nacionalnega organa za preprečevanje korupcije (ANAC) vložil pritožbo na Deželno upravno sodišče Lacija, kar namerava storiti tudi samo ministrstvo, morda pa tudi pristaniška uprava.

D’Agostino in Sommariva sta v teh letih delala z ramo ob rami, tako da se v tem zapletenem in nepričakovanem prehodnem obdobju napoveduje kontinuiteta.