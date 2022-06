Marko Pisani: Naš cilj je bil jasen – zmaga

Pokrajinski vodja stranke Slovenska skupnost za Tržaško Marko Pisani, poklicno doma v marketinškem svetu, bo po novem zastopal svojo stranko v deželnem svetu. Prevzel bo mesto, ki ga je od leta 2008 zasedal pravkar ustoličeni devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec.

Česa ste bili v ponedeljek bolj veseli, Gabrovčeve zmage ali svoje nove politične zadolžitve?

V zadnjih dneh in tednih sem bil predvsem skoncentriran na zelo dobro volilno kampanjo, ki jo je vodil Igor Gabrovec. Uspelo mu je združiti levo sredino in sestaviti dobro občansko listo, kar se je pokazalo tudi pri visokem številu osebnih preferenc. Razveselilo me je zlasti, da je v Združeni ekipi veliko mladih. Do zmage nisem dosti premišljeval o deželnem svetu, šele danes (torek; op. ur.) se začenjam soočati s tem.

Kako kot pokrajinski vodja stranke ocenjujete odločitev, da se SSk na volitvah v Nabrežini predstavi brez svojega simbola? Izbira se je očitno obrestovala.

Absolutno. Sam sem na isti valovni dolžini z Igorjem Gabrovcem. Naš cilj je bil jasen – zmaga. Občani vedo, kdo je Gabrovec, ki je med drugim tudi deželni tajnik stranke. Izbrali smo pravo taktiko, ne verjamem, da smo s tem zanikali stranko. Prej nasprotno: na Tržaškem imamo ponovno svojega župana.