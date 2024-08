Martina Oppelli podala prijavo na tožilstvo

Martina Oppelli, ki že dolgo let trpi za multiplo sklerozo in se bori za pravico do samomora z zdravniško pomočjo, je danes z ekipo odvetnikov iz društva Luca Coscioni podala prijavo na tožilstvo, naj to preveri, ali je v njenem primeru prišlo do mučenja in zavračanja uradnih aktov.

Za ta korak so se odločili, potem ko je zdravstveno podjetje Asugi, ki je moralo po naročilu tržaškega sodišča ponovno odločati o njenem primeru, vnovič zavrnilo njeno prošnjo za samomor z zdravniško pomočjo, češ da ne izpoljnjuje vseh pogojev, ker jo pri življenju ne ohranja zdravljenje za vzdrževanje življenjskih funkcij.

