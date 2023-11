Kulturno društvo Kraški dom z Repentabra vabi v četrtek ob 19.30 v Bubničev dom v Repen na veselo martinovanje s trieštinko oz. predhodnico sedanjih diatoničnih harmonik.

»Konec poletja so pri KD Kraški dom priredili krajši tečaj za spoznavanje harmonike trieštinke. Osmih srečanj za skupnih 16 ur se je udeležila četverica mladih Repencev med 14. in 15. letom, ki se je naučila igranja na tipično tržaško harmoniko. In jutrišnji večer bo priložnost, da pokažejo, kaj znajo,« je povedal harmonikar, profesor in raziskovalec diatonične harmonike Zoran Lupinc, ki je tečaj tudi vodil. Jutri bo v pogovoru z Vesno Guštin občinstvu predstavil trieštinko, njeno zgodovino in razvoj, nanjo pa tudi nekaj zaigral.

Tečaj je nastal z željo, da bi se mladi navdušili nad to tradicionalno harmoniko, si jo nabavili in gojili igranje nanjo. Tudi v luči Kraške ohceti, je namignil Lupinc, saj je želja vseh, da bi v sprevodu po poročnem obredu zaigralo vse več tradicionalnih harmonik (frajtonarce niso bile pri nas običajen instrument) . Tradicija torej, naj se ohranja, ne samo pri nošah.

Lani je diatonična harmonika trieštinka praznovala 160 let: leta 1862 so jo začeli izdelovati v Trstu. Lupinc je ob tej priložnosti napisal specifični učbenik, ki ponuja osnovne tehnične prvine igranja skupaj s spoznavanjem starih ljudskih melodij in plesov. Instrumentov nekaj časa ni bilo najti, po novem jih izdelujejo v podjetju Bugari iz Castelfidarda.