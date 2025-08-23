Maserko silila k prostituciji

Karabinjerji iz Ulice Hermet so ovadili 57-letno kitajsko državljanko in so zasegli masažni salon, ki v zgornjem delu Ulice sv. Frančiška tik Ulice Fabio Severo. Preiskava, ki jo je vodil državni tožilec Federico Frezza, je pokazala, da je v njem prišlo do izkoriščanja prostitucije. Do odkritja so prišli po preiskavi v drugem masažnem salonu, v Ulici Flavia, ki so ga prav tako zaradi izkoriščanja prostitucije zaprli pred približno enim mesecem, pri čemer so tedaj zbrali neizpodbitne dokaze o kaznivem dogajanju.

Karabinjerji so v masažnem salonu v Ulici Sv. Frančiška ugotovili, da je 57-letna lastnica silila rojakinjo k prostituciji. Med preiskavo so bodisi v salonu kot na njenem domu odkrili dokaze, ki potrjujejo nezakonito dejavnost ter 5830 evrov gotovine, za katere domnevajo, da gre za izkupiček pri nezakonitem poslu. Rojakinjo je lastnica med drugim silila k nemogočim delovnim urnikom, za kar ji je nudila neznaten honorar v višini le okrog petine zaslužka.