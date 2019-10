Matteo Salvini je prišel v Trst

Vodja Lige in italijanski senator Matteo Salvini se danes zjutraj mudi v Trstu. Nekdanji italijanski notranji minister je prek Facebooka naznanil, da se želi srečati s kvestorjem Giuseppejem Petronzijem in s kolegi policistov Pierluigija Rotte in Mattea Demenega, ki ju je v petek z več streli umoril Alejandro Augusto Stephan Meran. Salvini je na tržaško kvesturo prišel ob 9. uri, kjer ga je sprejel Giuseppe Petronzi.

Salvini se bo v naši deželi mudil tudi drevi, ko se bo udeležil praznika Lige v Porcii.