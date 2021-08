Maurizio Fogar se je iz Trsta »umaknil« v Milje

Maurizio Fogar je preusmeril svoje moči. Volilna kampanja v tržaški občini se je zanj zaključila, ne bo se več potegoval za župansko mesto v vrstah liste Trieste verde. Odslej namreč naskakuje županski stolček v Miljah, je v soboto dopoldne napovedal na tiskovni konferenci. Zastopal bo nedavno nastalo miljsko občansko listo.

Od kod ta zasuk? Vsega je kriv italijanski minister za gospodarski razvoj Giancarlo Giorgetti, ki je v četrtek med zasedanjem skupine G20 v Trstu potrdil, da bo pri Orehu res zrasla nova valjarna Metinvest-Danieli. »Grožnja« novega industrijskega objekta pa je tudi glavni razlog zaradi katere je v Miljah nastala občanska lista. Ko so domačini zaslišali, da bi lahko med Ospasko reko in nekdanjo rafinerijo Aquila zgradili nov industrijski objekt, so stopili do krožka Miani, je spomnil Fogar, sicer njegov dolgoletni predsednik, ki je znan tudi zaradi svojega ostrega boja proti škedenjski železarni. Izkušenj mu na področju sovražnikov okolja skratka ne manjka, je dejal. Najprej je nastal odbor proti valjarni, nato pa se je konec junija več sto ljudi zbralo na množičnem zborovanju v Miljah, kjer so tudi postavili temelje nove liste.

»Naša bitka vsekakor presega občinske meje, saj bo novo jeklarsko območje prizadelo prebivalce širše okolice, torej v prvi vrsti občine Dolina, pa tudi občine Trst. Isto velja za izkope na dnu morja za priplutje večjih ladij, ki predstavljajo z bojem proti valjarni eno osrednjih točk našega programa,« je pojasnil nov županski kandidat.