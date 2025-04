Maurizio Marzi ostaja na čelu Trieste trasporti

Ob izteku triletnega vodenja mestnega prevoznika Trieste Trasporti so na današnji skupščini potrdili novo vodstvo, ki bo družbo vodilo v naslednjih treh letih. Za predsednika uprave je bil potrjen dosedanji predsednik Maurizio Marzi Wildauer, ki prihaja iz vrst Bratov Italije. V poslovodstvu kot član uprave ostaja izvršni direktor Aniello Semplice, ki zastopa zasebnega družbenika (Arriva Italia), javni del bosta tudi v prihodnjem mandatu zastopala Paolo Tutta (Liga) in Vanessa Antonella Cason (lista Dipiazza). Nova članica uprave je postala Sara Bertolini. Ta bo zastopala zasebnega družbenika Arriva Italia. Na skupščini so odobrili tudi bilanco.

Ambiciozne cilje si je za prihodnji mandat zastavil tudi stari novi predsednik družbe Trieste Trasporti Maurizio Marzi Wildauer. Njegova prioriteta v novem mandatu bo turistično ovrednotenje tramvaja. Zanj bi moralo biti neizbežno, da začne mestni prevoznik na račun tramvaja tudi služiti. »Prenova tramvajske infrastrukture je stala ogromno denarja, zato bi bilo prav, da bi del vložka poskusili povrniti s turističnimi vozovnicami,« je dejal Marzi, ki ne želi ugibati, koliko bi lahko te stale, saj bo prej potreben dogovor med Občino Trst, deželo FJK in družbo Arriva Italia. Na vprašanje, na kakšni točki so pri uvajanju dvojezičnosti na tramvaju, je predsednik odgovoril, da so z urniki v slovenskem jeziku končali, zdaj pa se bodo lotili še tabel. Slovenske table bodo postavili do postaje Bani, je rekel Marzi. Med prioritetnimi cilji bo tudi posodabljanje voznega parka. Do leta 2030 bodo vsi avtobusi električni. Že v prihodnjih tednih bodo na cesto poslali sedem manjših električnih avtobusov, kot so tisti, ki vozijo na liniji 24.