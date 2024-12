Med 38 tržaškimi amandmaji tudi več »slovenskih«

Opozicija je k predlogu proračuna Občine Trst za prihodnje leto vložila malo več kot sto dopolnil. Največja levosredinska stranka, Demokratska stranka, je vložila 38 amandmajev. Vodja svetniške skupine Giovanni Barbo je spomnil, da jih dosledno vlagajo ob vsakem proračunu in rebalansu in da imajo jasno vizijo mesta, ki bi moralo biti bolj razvojno in socialno usmerjeno. Kot primer je izpostavil dopolnilo, ki je njihov paradni konj - prerazporediti denar za družine v socialni stiski.

Med dopolnili pa so tudi taka s slovenskim predznakom, ki sta jih vložila občinska svetnika Štefan Čok in Valentina Repini. Prvi želi izpostaviti mednarodno vlogo Trsta in potrebo po promociji Evropske prestolnice kulture Nova Gorica - Gorica. Z drugim dopolnilom pa bo zaprosil za promocijo slovenskega jezika in njegovo rabo tudi ob božičnih voščilih. Repini pa se je zavzela za študijo izvedljivosti treh projektov na Krasu: prenovo območja nekdanje vojašnice pri Banih, vzpostavitev slovenskih jasli in ureditev parka za rolkanje na Opčinah.