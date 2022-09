Med 83 milijoni tudi nova sredstva za žičnico

Tržaški občinski svet je sinoči sprejel rebalans letošnjega proračuna, ki je v celoti namenjen naložbam. Zanj je glasovalo 20, proti pa 12 mestnih svetnikov. Z rebalansom bi se poraba v naslednjem triletnem obdobju sprva morala povečati za 70 milijonov evrov, kar je vsekakor največ doslej. A ker je Občina Trst v preteklih dneh prejela novico iz Rima, da bodo iz mehanizma za okrevanje poslali devet milijonov za žičniško infrastrukturo, in odobritve lepega števila amandmajev, je rebalans zrasel na 83 milijonov evrov. Samo letos bo za naložbe šlo skoraj 33 milijonov dodatnega denarja. Preostali del bodo investirali leta 2023 in 2024.

V preteklih dneh so o tem razpravljali v občinskih komisijah, vpogled v finančni dokument so imeli tudi rajonski svetniki, ki pa s predstavljenim niso bili zadovoljni. Kar pet od sedmih rajonskih svetov je načrt zavrnilo, glavni razlog za to pa so bili prekratki roki za natančno preučitev tako »težkega« dokumenta. Rajonski svetniki so imeli namreč za to na voljo manj kot deset dni.