Med aretiranimi tudi aktivist za Svobodno tržaško ozemlje

Tržaška finančna policija je v okviru preiskave Ghost Factory o nezakoniti proizvodnji in distribuciji cigaret v Gonarsu, na Videmskem, ki jo je usklajevala direkcija za protimafsijkw preiskave v Trstu, ovadila 29 ljudi, tri pa aretirala. Med temi je po poročanju tiskovne agencije Ansa tudi tržaški podjetnik Moreno Kraljevic, 48-letni italijanski državljan, ustanovitelj podjetja TLT Traslochi srl, ki se ukvarja s prevozom blaga in selitvami. Izbira imena podjetja ni naključna, saj je Kraljevic dolgoletni zagovornik obuditve Svobodnega tržaškega ozemlja (STO - italijanska kratica TLT), v sklopu gibanja Svobodni Trst je zagovarjal tezo, da Trst ni pod italijansko suverenostjo, pred desetletjem je bil tudi obsojen zaradi sodelovanja pri zasedbi dela Starega pristanišča v okviru neke demonstracije.

Podjetnik, ki je priprt v tržaškem zaporu, naj bi po ugotovitvah preiskovalcev dal na razpolago halo v Gonarsu (v Ulici Corte 23), kjer so se proizvajale cigarete. Tamkajšnje prostore po poročanju dnevnika Il Piccolo oglašuje sama spletna stran podjetja (kjer navaja 2500 kv. metrov pokritih prostorov in 10.000 kv. metrov na prostem).

Poleg Kraljevica so aretirali še enega italijanskega državljana, 46-letnega Maurizia Musizzo iz videmske pokrajine, in 44-letnega državljana Moldavije Igorja Tvigunova. Prvi je Kraljevicev sodelavec, drugi pa voznik tovornega vozila, v katerem so preiskovalci našli del zaseženih cigaret.