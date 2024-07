Sinoči so med Briščami in Samatorco našli žensko truplo. Tako nam je potrdila zgoniška županja Monica Hrovatin, ki je dejala, da je truplo opazil občan, ki se je sprehajal na tem območju. Takoj je sprožil vse postopke in poklical sile javnega reda. Kaže, da bi bilo truplo lahko Stanke Mokole, ki je neznano kam izginila 16. junija, a morajo identiteto pokojne ženske še ugotoviti.

Po izginotju Stanke Mokole je stekla obsežna iskalna akcija, pri kateri so sodelovali gasilci, gorski reševalci, prostovoljci civilne zaščite in še mnogi drugi. Po več dneh intenzivnega iskanja so jo prekinili do morebitnih novih ugotovitev.