Med brisi iz domov starejših občanov skoraj tretjina pozitivnih

Tržaško-goriško zdravstveno podjetje Asugi je posredovalo podatke o testiranjih na novi koronavirus, ki so jih opravili v različnih domovih starejših občanov na Tržaškem. Zdravstveni tehniki so obiskali 65 domov izmed 94, okužbe so odkrili v 20 domovih.

V 65 različnih domovih so testirali 904 gostov, kar je za 30 % (o tem, komu odvzeti bris, so odločali na podlagi kliničnih meril). Posameznike so testirali večkrat: vseh odvzetih brisov je bilo 1269, med katerimi je bilo 264 (29,8 %) pozitivnih, negativnih je bilo 633 (70 %), za 0,8 % brisov pa so bili izidi negotovi.

Testirali so tudi 1051 zaposlenih v domovih starejših občanov in ugotovili kakih sto okužb. Z zdravstvenega podjetja Asugi sporočajo, da bodo s testiranjem nadaljevali tudi v prihodnjih dneh, vse dokler ne bodo brisov odvzeli čisto vsem gostom domov.